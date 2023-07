Verenigde Staten vernietigen laatste voorraad van eigen chemische wapens

De Verenigde Staten hebben hun laatste voorraden chemische wapens vernietigd, meldt president Joe Biden. De VS hebben het sinds 1997 geldende Verdrag Chemische Wapens ondertekend en zijn daarom verplicht om hun chemische wapenvoorraad te vernietigen voor 30 september 2023.

De resterende voorraden zijn vernietigd in de chemische wapendepots in Pueblo, Colorado, en in Richmond, Kentucky.

In 2022 werd de laatste M55-raket met het zenuwgas VX vernietigd in een fabriek in Kentucky. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, omvatte de Amerikaanse voorraad chemische strijdmiddelen in 1968 bijna 40.000 ton.

De VS waren het laatste land van de 165 ondertekenaars van het verdrag die nog chemische wapens hadden. Althans, voor zover bekend. "Het einde van de vernietiging van alle opgegeven voorraden chemische wapens is een belangrijke mijlpaal", verklaart Fernando Arias, hoofd van de in Den Haag gevestigde Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), in een reactie.