Ex-militair die Belgische premier met dood bedreigde opgepakt in Noorwegen

Een Belgische ex-militair die werd gezocht omdat hij op sociale media de premier van België met de dood bedreigde, is opgepakt in Noorwegen.

De man plaatste onder meer een filmpje op Facebook waarin hij enkele gaten schiet in een foto van premier Alexander De Croo. Ook liet hij op sociale media een bericht achter dat klonk als een afscheidsboodschap.

De man werd uiteindelijk gevonden in Noorwegen door "grondig onderzoek en een goede internationale samenwerking", zegt het Belgische openbaar ministerie (OM) tegen VRT NWS.

Er werd al rekening mee gehouden dat de man naar het buitenland was vertrokken. Zo meldde hij in een van de video's dat hij in Noorwegen schuilde voor het leger.