Man die 23 mensen doodschoot in Texas krijgt negentig keer levenslang

De man die vier jaar geleden 23 mensen doodschoot bij een supermarkt in de Amerikaanse staat Texas is vrijdag veroordeeld tot negentig keer levenslang. Bij de schietpartij raakten ook 22 mensen gewond.

De 24-jarige schutter bekende racistische motieven te hebben voor de aanslag in 2019. Vlak voor de schietpartij in de stad El Paso plaatste hij een manifest op de site 8chan. Daarin verklaarde hij dat de aanslag vooral gericht was op Mexicanen.

Een federale rechter in El Paso veroordeelde de man vrijdag tot negentig keer levenslang. Die straf is onderdeel van een schikking. Daarbij bekende de schutter schuld om de doodstraf te ontlopen.

De man wordt ook nog vervolgd door justitie in de staat Texas. De openbaar aanklager in die zaak zet in op de doodstraf, zegt hij tegen de krant El Paso Times.

'Speciale plek in de hel voor mensen zoals jij'

De uitspraak volgde op twee dagen van getuigenissen van mensen die bij de aanslag gewond raakten en nabestaanden van de dodelijke slachtoffers. "Ik haat je zo veel. Er is een speciale plek in de hel voor mensen zoals jij", zei een overlevende, die twaalf jaar oud was toen haar voetbalcoach werd vermoord en haar vader gewond raakte bij de aanslag.

De schutter zou meer dan tien uur naar de grensplaats hebben gereden om daar het vuur te openen. Zijn familie heeft tegen Amerikaanse media gezegd dat de man "nooit met een woord heeft gerept over zijn afkeer van immigranten".

Enkele uren na de massaschietpartij in El Paso opende een andere man het vuur in een uitgaanswijk in de Amerikaanse staat Ohio. Daarbij vielen negen doden en 27 gewonden.

Dat aantal had fors kunnen oplopen. Maar agenten wisten de man, die kogelwerende kleding droeg en extra munitie op zak had, binnen dertig seconden uit te schakelen.