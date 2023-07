Drie spoorwegmedewerkers opgepakt voor grote treinramp India

Delen via E-mail

In India zijn vrijdag drie mannen opgepakt in verband met de dodelijke treinramp van begin juni. Daarbij kwamen bijna driehonderd mensen om. De ramp werd waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem bij het elektronische seinsysteem.

Bij het ongeluk in het oosten van India kwamen 292 mensen om het leven en raakten meer dan duizend mensen gewond. Het was een van de dodelijkste treinongevallen in de geschiedenis van India.