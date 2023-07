Politie zoekt ex-militair die Belgische premier online met dood bedreigde

De Belgische politie zoekt vrijdag naar een ex-militair die premier Alexander De Croo op sociale media met de dood heeft bedreigd. Hij plaatste onder meer een filmpje op Facebook waarin hij schiet op een foto van de premier.

Het is niet duidelijk of de man in het filmpje met een echt wapen schiet, maar de Belgische politie neemt de dreiging uiterst serieus. Het zou gaan om een 31-jarige man die bij het 18e Bataljon Logistiek zat, schrijft VRT NWS.

Op de beelden is te zien hoe de ex-militair enkele gaten in de afbeelding van De Croo schiet. In een volgende video zegt de man dat hij in Noorwegen is en zich verstopt voor het leger. Volgens buren heeft de man psychische problemen, schrijft een regionale krant uit België. Op sociale media heeft hij een bericht achtergelaten dat klinkt als een afscheidsboodschap.

De man is nog steeds spoorloos. Het gebied rondom zijn woning in het Belgisch-Limburgse Leopoldsburg is afgezet en wordt doorzocht. Eerder maakte de politie bekend dat de woning van de man leeg werd aangetroffen.

De man werd vorige maand ontslagen uit het leger, omdat hij lid zou zijn van een criminele motorbende. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij het beramen van een aanslag op een Belgische politicus. Die aanslag is nooit uitgevoerd.