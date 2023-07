Waarom Turkije ondanks de vele ruzies zo belangrijk is voor de NAVO

Turkije geeft ook na overleg in Brussel nog altijd geen groen licht voor het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Op ons reactieplatform NUjij vroegen reageerders zich af waarom Turkije zoveel invloed heeft. Dat heeft eigenlijk twee redenen.

Ten eerste: een land kan alleen bij de NAVO als alle leden daar unaniem mee instemmen. Alle 31 huidige lidstaten hebben daarmee in feite vetorecht, waarmee ze in hun eentje beslissingen en ook toetredingen kunnen blokkeren.

Turkije heeft twee grote bezwaren tegen een Zweeds lidmaatschap. Die hebben beide te maken met het politieke beleid van Zweden.

De Turkse regering vindt dat het Scandinavische land niet hard genoeg optreedt tegen twee groeperingen: de Koerdische PKK, die al 38 jaar een gewapende opstand voert tegen Turkije, en de Gülenbeweging. Die was volgens Ankara betrokken bij een couppoging in 2016.

Zweden leverde enkele PKK-leden uit, maar weigert mensen met de Zweedse nationaliteit aan Turkije te overhandigen. Recent kwam de Zweedse regering wel met wetgeving die het makkelijker maakt om terroristische organisaties te bestrijden.

Foto: Bart-Jan Dekker

Ten tweede: Turkije is al sinds zijn toetreding tot de NAVO in 1952 van groot belang voor het bondgenootschap. Via Turkije heeft de NAVO toegang tot strategische wateren zoals de Zwarte Zee, de Bosporus, de Dardanellen en de Middellandse Zee. Door de Russische invasie in Oekraïne is het voor de NAVO extra belangrijk om die wateren in de gaten te kunnen houden.



Daarnaast heeft Turkije met zo'n 425.000 actieve militairen het op een na grootste leger van alle NAVO-lidstaten. Alleen dat van de VS is groter. Dat is geen onbelangrijke eigenschap in een militair bondgenootschap.

Ook heeft de NAVO Turkije hard nodig bij de aanpak van problemen in het Midden-Oosten. Turkije speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de oorlog in Syrië en de bijbehorende vluchtelingenstroom. Het land is een soort buffer tussen het Midden-Oosten en Europa.



Hoewel de samenwerking niet zonder conflicten verloopt, is het alternatief voor de NAVO een veel groter schrikbeeld. Er is de organisatie daarom veel aan gelegen om Turkije binnenboord te houden, iets wat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ten volle wil benutten.

Ook belangrijk om te weten: het belangrijkste artikel van de NAVO is artikel 5: een aanval op één lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten. Wanneer een NAVO-lidstaat wordt aangevallen, zijn de andere leden verplicht om te helpen. Er is pas één keer een beroep gedaan op dat artikel. De VS deed dat na de aanslagen in New York op 11 september 2001. Ook Turkije gaf gehoor aan die oproep, waarmee het zich tot nu toe altijd aan de NAVO-regels heeft gehouden.

De Turkse houding over het lidmaatschap van Zweden is het zoveelste conflict op een inmiddels lange lijst. Zo stonden Turkije en de NAVO lijnrecht tegenover elkaar door militaire acties in Libië en Syrië, de rol van Turkije in de Syrische vluchtelingencrisis, de reactie van de Turkse regering op de vermeende coup in 2016 en de intensieve samenwerking van Turkije en Rusland.