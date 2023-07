Turkije en Zweden komen er nog niet uit over Zweeds NAVO-lidmaatschap

Delen via E-mail

Overleg tussen Zweden en Turkije heeft donderdag niet geleid tot een doorbraak. De Turkse blokkade van een Zweeds NAVO-lidmaatschap blijft vooralsnog in stand. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg wil dat de twee landen verder praten op de jaarlijkse NAVO-top in Vilnius.

"Het is tijd dat Zweden bij de NAVO komt", benadrukte Stoltenberg op een persconferentie na afloop van het overleg in Brussel.

Hoewel het gesprek geen Turkse toestemming opleverde, maakten de landen volgens Stoltenberg wel vorderingen. "Het Zweedse lidmaatschap is binnen handbereik." Hij liet weten dat er een nieuw overleg tussen Turkije en Zweden komt tijdens de tweedaagse NAVO-top in Litouwen, die volgende week dinsdag begint.

In aanloop naar het gesprek in Brussel had de Turkse regering al weinig hoop gelaten dat het nog voor de top tot een deal zou komen. President Recep Tayyip Erdogan zei maandag dat de Zweden eerst "hun huiswerk" moesten doen.