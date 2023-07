Dode en gewonden doordat auto inrijdt op basisschool in Britse wijk Wimbledon

In de Britse wijk Wimbledon zijn donderdag een dode en zeventien gewonden gevallen, nadat een auto inreed op een basisschool. Onder hen zijn zeker zeven kinderen.

De hulpdiensten kregen rond 10.00 uur een melding. Zeker twintig ambulances, een traumahelikopter en de brandweer kwamen ter plaatse om de gewonden te helpen. Over de identiteit van het overleden slachtoffer is nog niets bekend.

De bestuurder van de auto was een vrouw die de controle over het stuur was kwijtgeraakt, schrijven Britse media. Dat is mogelijk het gevolg van een "medische behandeling". De politie gaat daarom niet uit van een terroristisch motief. Er is nog niemand gearresteerd.