Politiechef Tel Aviv stapt op: regering vroeg hem hard in te grijpen bij protesten

Politiechef Ami Eshed van Tel Aviv is woensdag opgestapt nadat leden van de regering hem onder druk hadden gezet om hard in te grijpen tijdens anti-overheidsprotesten in de stad. Volgens Eshed werd er "onredelijk geweld" van hem gevraagd.

Als Eshed aan de verwachtingen van de overheid had voldaan, zou de spoedeisende hulp van een lokaal ziekenhuis na elk protest vol liggen, zei de politiechef op de Israëlische televisie.

"Voor het eerst in drie decennia aan dienstjaren maakte ik de absurde realiteit mee waarin kalmte en rust bewaren niet was wat er van me werd gevraagd, maar precies het tegenovergestelde."

Duizenden mensen gingen woensdag de straat op in Tel Aviv. De demonstranten droegen Israëlische vlaggen en riepen om "democratie". Bij de protesten werd een snelweg geblokkeerd en ontstonden enkele brandjes. Ook kwam het tot botsingen met de politie.

Eshed had zijn vertrek aangekondigd voordat de protesten begonnen. De minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir beschuldigde de politiechef woensdag van een politiek statement "ingegeven door linkse politici". Ben-Gvir is een van de mensen die oproept tot hard optreden tegen demonstranten.

Ben-Gvir is een omstreden politicus. Hij staat bekend om zijn (jarenlange) extremistische sympathieën. Als jongere mocht hij zijn dienstplicht niet vervullen, omdat het leger hem te radicaal vond. En in de eerste maand van de nieuwe regering zorgde hij al voor ophef door een provocerend bezoek aan de Tempelberg in Jeruzalem te brengen. Daar staat de heilige islamitische Al Aqsamoskee.

