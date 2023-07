Beveiligers vinden cocaïne in het Witte Huis, Biden wil weten hoe dat kan

De Amerikaanse president Joe Biden vindt het "heel belangrijk" om te achterhalen hoe het mogelijk is dat in het Witte Huis cocaïne werd gevonden. De drugs werden zondag aangetroffen door de Secret Service, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de president.

Het Witte Huis bevestigt dat de drugs gevonden zijn in een stuk van de West Wing "waar heel veel mensen doorheen komen", onder wie bezoekers. De cocaïne zouden in een kluisje zijn gevonden waar bezoekers hun elektronica moeten achterlaten.

De cocaïne werd gevonden tijdens een standaard controle. De president was op dat moment op een andere locatie.

Tijdens een persconferentie wilde de woordvoerder van het Witte Huis niet ingaan op vragen over de beveiliging. Het onderzoek loopt nog, benadrukte zij. Daar is de Secret Service mee bezig. Meer wilde de woordvoerder er niet over kwijt.