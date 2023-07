Israëlisch leger beëindigt militaire operatie in Palestijnse stad Jenin

Het Israëlische leger beëindigt na twee dagen de militaire operatie in Jenin. Het belangrijkste doelwit was het vluchtelingenkamp in de Palestijnse stad. Bij deze grootste Israëlische aanval op de Westelijke Jordaanoever in twintig jaar zijn zeker twaalf Palestijnen en een Israëlische soldaat omgekomen.

"De operatie is officieel afgelopen en de soldaten hebben het gebied van Jenin verlaten", meldt een woordvoerder van het Israëlische leger woensdagochtend. De terugtrekking begon de avond ervoor.

De Israëlische aanval begon in de nacht van zondag op maandag met luchtaanvallen. Daarna trokken Israëlische troepen het vluchtelingenkamp binnen en ontstonden er vuurgevechten met gewapende inwoners. De Jenin Brigades - een eenheid die uit verschillende militante groepen bestaat - meldde eerder met de Israëlische strijdkrachten in gevecht te zijn.

Naar schatting wonen er veertienduizend mensen in het vluchtelingenkamp, waar geen elektriciteit en water meer is. Duizenden van hen zijn de afgelopen dagen uit het kamp gevlucht.

Geweld is flink toegenomen

Een jonge Palestijn reageerde op de militaire operatie door dinsdagavond voetgangers in de Israëlische kustplaats Tel Aviv aan te rijden. Daarna trok hij een mes. Bij de aanval raakten acht mensen gewond.

Ook onderschepte het Israëlische leger naar eigen zeggen vijf raketten die in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit de Gazastrook op Israël waren afgevuurd. De Israëliërs reageerden met luchtaanvallen op posities van Palestijnse militanten in de Gazastrook.

Het geweld is de laatste maanden flink toegenomen. Het Israëlische leger doet regelmatig invallen in steden. Daarnaast plegen Palestijnen (dodelijke) aanvallen op Israëliërs. Ook hebben groepen woedende joodse kolonisten Palestijnse dorpen aangevallen. De meeste doden vallen aan Palestijnse zijde.

Van eind februari 2022 tot eind februari 2023 zijn zeker 244 Palestijnen en 34 Israëliërs gestorven. In diezelfde periode zijn 10.714 Palestijnse en 271 Israëlische mensen gewond geraakt. Sinds 2004 zijn er niet zoveel doden gevallen door Israëlisch en Palestijns geweld op de Westelijke Jordaanoever als dit jaar. Israël houdt het gebied sinds 1967 bezet.