Vrouw na 36 uur uit grot van 150 meter diep gered in Italië

In Noord-Italië is een Italiaanse vrouw na 36 uur uit een grot gered. De 31-jarige vrouw bestudeert grotten. Ze viel doordat een rots waaraan ze zich had vastgemaakt, afbrak. Ze belandde op 150 meter diepte.

De speleoloog, Ottavia Piana, was zondag tijdens haar werk gevallen in de Bueno Fonteno bij het Iseomeer. Daarbij brak ze volgens Italiaanse media haar been.

Piana was met vier andere grotonderzoekers onderweg om nieuwe routes te verkennen. Toen Piana viel, gingen twee van haar collega's hulp halen. Zo'n zestig reddingswerkers kwamen in actie.

Pas na 36 uur kon de vrouw worden gered. De reddingswerkers hebben Piana op een brancard gelegd, maar ze moesten heel precies te werk gaan om die naar boven te krijgen. De grot is op sommige plekken erg steil en smal waardoor het lastig manoeuvreren was met de brancard.

Piana is na de redding met een vliegtuig naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Italiaanse media gaat het goed met haar.