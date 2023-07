Britse politie heeft nieuw bewijs over 'partygate'-schandaal

Delen via E-mail

De Britse politie heeft nieuw bewijs binnen over het 'partygate'-schandaal, dat gaat over feestjes van overheidspersoneel tijdens de coronalockdowns van 2020 en 2021.

De politie van Londen heropent het onderzoek naar een feest op het hoofdkwartier van de Conservatieve Partij en opent een nieuw onderzoek naar een bijeenkomst van diezelfde partij in het parlement.

Het gaat om gebeurtenissen op 8 en 14 december 2020. Op die laatste datum hielden de Conservatieven volgens Sky News op hun kantoor een feest waarvan afgelopen maand video-opnames opdoken. Op de beelden is te zien dat leden van de regeringspartij dansen en drinken zonder afstand te houden. Er waren 24 mensen aanwezig, veel meer dan destijds was toegestaan.

De politie zei dinsdag ook dat ander bewijs is bekeken over mogelijke overtredingen van de regels in de ambtswoning van de premier op 10 Downing Street en op het landgoed Chequers. Daarvoor zijn bijvoorbeeld dagboeken van Johnson doorgelicht, maar die hebben geen aanleiding gegeven tot een nieuw onderzoek.