Woede in Frankrijk en boete voor spoorwegmaatschappij nadat trein kat doodrijdt

De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF is dinsdag door een rechtbank schuldig bevonden aan nalatigheid, nadat een trein een kat had overreden op het Parijse station Montparnasse. Het incident leidde tot landelijke ophef in Frankrijk.

De Franse dierenrechtenorganisatie 30 Millions d'Amis spande een rechtszaak aan tegen SNCF voor ernstige mishandeling die leidde tot de dood van een dier. Daar kan een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 75.000 euro op volgen.

Omdat de SNCF alleen schuldig werd bevonden aan nalatigheid, moet de spoorwegmaatschappij een boete van 1.000 euro betalen. Ook moet het bedrijf een schadevergoeding van 1.000 euro uitkeren aan de twee eigenaren van de kat.

Eerder gaf de SNCF al een vrijkaartje naar Bordeaux, waar de baasjes met hun kat naartoe zouden gaan. Het dier zou uit een reistas zijn ontsnapt en op het spoor voor een trein hebben gelopen. De baasjes hadden het treinpersoneel daarvan op de hoogte gesteld. Maar hoewel de kat zich nog op het spoor bevond, vertrok de trein toch.

"We zagen dat hij in tweeën werd gesneden", zei de vijftienjarige Melaina, een van de baasjes van de kat. "Het personeel zei tegen ons dat het niet hun probleem was en dat het maar een kat was", vertelde Melaina aan dierenrechtenorganisatie 30 Millions d'Amis.