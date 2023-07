'Eerste reactie' op Israëlische aanvallen bij Jenin, wat is er aan de hand?

In de Israëlische kustplaats Tel Aviv zijn dinsdag acht mensen gewond geraakt nadat een automobilist op hen was ingereden en iemand had neergestoken. De aanval past in een grotere context van geweld. Wat is er aan de hand?

Een Palestijnse man reed dinsdagmiddag in op voetgangers bij een bushokje in Tel Aviv. Nadat hij was uitgestapt, stak hij nog een voetganger in de nek. Acht mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De dader werd door een omstander doodgeschoten.

Hamas heeft de aanval opgeëist en zegt dat het "een eerste reactie" is op de Israëlische militaire operatie in een Palestijns vluchtelingenkamp bij Jenin, een stad op de bezette Westelijke Jordaanoever. Sinds de nacht van zondag op maandag zijn daarbij al tien doden gevallen, onder wie drie kinderen. Zeker honderd mensen raakten gewond.

Ook zijn duizenden Palestijnen het vluchtelingenkamp ontvlucht vanwege het geweld. Israël heeft onder meer luchtaanvallen uitgevoerd en stuurde duizenden militairen naar het kamp.

Grootste Israëlische aanval in twintig jaar

Het is de grootste Israëlische aanval op de Westelijke Jordaanoever in twintig jaar en die komt niet als een verrassing. De huidige Israëlische regering is de conservatiefste ooit en zij steekt niet onder stoelen of banken dat zij de Westelijke Jordaanoever wil annexeren.

Er wordt flink bijgebouwd aan de illegale nederzettingen en de minister die daarvoor verantwoordelijk is, wil het aantal Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever verdubbelen, van een half miljoen naar een miljoen.

In die context neemt het aantal aanvallen door Palestijnen toe. Zij zien namelijk steeds minder in vreedzaam verzet omdat dit tot nu toe niet tot oplossingen heeft geleid en de tweestatenoplossing niet meer haalbaar lijkt.

Als reactie daarop heeft Israël het aantal invallen op de Westelijke Jordaanoever opgevoerd. Bijna wekelijks komen daarbij Palestijnen om het leven, net als bij andere confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever.

De invallen vinden vooral plaats in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, in steden zoals Nablus en Jenin. Volgens Israël zijn dat "terroristische bolwerken" omdat er relatief veel (gewapende) Palestijnse milities zitten. Israël heeft het dan ook over "anti-terreuroperaties", terwijl Palestijnen het zien als geweld door een bezettende macht. Zo noemde de Palestijnse Autoriteit de aanval op het vluchtelingenkamp bij Jenin een "oorlogsmisdaad".

Dodelijke aanvallen leiden vaker tot geweldsescalaties

Dodelijke aanvallen leiden vaak tot een geweldsescalatie tussen Israël en de Palestijnen. Zo voerden Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad in mei vijf dagen lang raketaanvallen op elkaar uit. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven, voornamelijk aan Palestijnse kant.

Hoelang de huidige situatie gaat duren, is niet zeker. Een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten zei maandag dat de operatie in Jenin nog dagen kan duren. Dinsdagochtend gaf een medewerker van premier Benjamin Netanyahu juist aan dat de operatie bijna voltooid is. Desalniettemin sprak Hamas van "een eerste reactie", waardoor een tweede in de lijn der verwachtingen ligt.