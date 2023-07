Stoltenberg blijft toch jaar langer NAVO-baas na mislukte zoektocht naar opvolger

Delen via E-mail

Jens Stoltenberg blijft een jaar langer de secretaris-generaal van de NAVO. Het is de vierde keer dat zijn termijn wordt verlengd. De 64-jarige Noor staat sinds 2014 aan het hoofd van de militaire alliantie.

In februari liet Stoltenberg nog weten niet van plan te zijn om zijn termijn opnieuw te verlengen. Hij zou in oktober afzwaaien als hoogste baas van de NAVO. Mede door de oorlog in Oekraïne vinden de lidstaten het een goed idee als de ervaren Stoltenberg langer aanblijft.