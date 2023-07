3.000 mensen ontvluchten vluchtelingenkamp Westelijke Jordaanoever na aanval

Zo'n 3.000 mensen zijn het vluchtelingenkamp in de Palestijnse stad Jenin ontvlucht bij een van de grootste operaties van het Israëlische leger in jaren. Er worden maatregelen genomen om vluchtelingen op te vangen in scholen en andere gebouwen in de stad.

Zeker negen Palestijnen zijn omgekomen bij de Israëlische aanval. Volgens Palestijnse informatie liepen ook zo'n honderd mensen verwondingen op. Twintig van hen zijn er ernstig aan toe.

Een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten zei maandag dat de operatie nog wel dagen kan doorgaan. "Het kan uren duren, maar ook dagen."

De operatie van het Israëlische leger is een van de grootste op de Westelijke Jordaanoever in jaren. Israël heeft honderden militairen ingezet. Ook zijn er zowel op de stad als op het vluchtelingenkamp luchtaanvallen geweest.

Volgens het Israëlische leger is bij een droneaanval een commandocentrum van de Jenin Brigades geraakt. Dat is een verzetsgroep die uit verschillende militante groepen bestaat en het vluchtelingenkamp als standplaats heeft.

De Israëliërs zien het vluchtelingenkamp als een terroristisch bolwerk en doen daar geregeld invallen. Er wonen zo'n veertienduizend vluchtelingen dicht op elkaar. In het kamp bevinden zich ook honderden gewapende strijders van militante groeperingen, waaronder Hamas, de Islamitische Jihad en Fatah.

Het Israëlische leger zou de grote inval zijn begonnen, omdat het aantal Palestijnse aanvallen zou zijn toegenomen. Een van de doelwitten zou een wapenopslagplaats zijn.

Volgens het stadsbestuur van Jenin reden de Israëlische militairen het vluchtelingenkamp binnen met bulldozers en hebben ze de watervoorziening afgesneden.

Palestijnse president verbreekt contact

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft uit verontwaardiging over de aanvallen het contact en de samenwerking op het gebied van veiligheid met Israël verbroken. In januari deed hij dit ook al na een dodelijke inval in het vluchtelingenkamp in Jenin.

In en rondom Jenin zijn de laatste tijd regelmatig dodelijke confrontaties. Zo kwamen twee weken geleden drie Palestijnen om het leven bij een Israëlische droneaanval. Het was de eerste droneaanval sinds 2006 op de Westelijke Jordaanoever.

Enkele dagen daarvoor zette het leger gevechtshelikopters in om troepen en voertuigen te helpen bij een aanval op Jenin. Die aanval volgde op de inzet van explosieven door Palestijnse strijders. Zij gebruikten deze tegen een Israëlische troepenmacht die twee verdachten kwam arresteren.

Volgens een telling van persbureau AFP heeft het Israëlisch-Palestijns conflict dit jaar aan 182 Palestijnen, 25 Israëliërs, 1 Oekraïner en 1 Italiaan het leven gekost.