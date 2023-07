Macron spreekt met 220 burgemeesters om rellen in Frankrijk te bezweren

De Franse president Emmanuel Macron spreekt dinsdag met de burgemeesters van 220 steden en gemeenten. Die zijn getroffen door de rellen na de dood van een tiener door een politiekogel. Dit is er aan de hand.

De dood van de zeventienjarige Nahel M. was het startschot voor vijf nachten van zware rellen op verschillende plekken in Frankrijk. Vreedzame demonstraties overdag maakten 's avonds plaats voor geweld. Vooral de voorsteden van Parijs en de zuidelijke stad Marseille werden getroffen.

Duizenden auto's en honderden gebouwen werden doelwit van brandstichting en winkels werden geplunderd. Onder meer politiebureaus, brandweerposten, gemeentehuizen en scholen werden aangevallen.

De politie pakte sinds het begin van de rellen enkele duizenden mensen op. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin was de gemiddelde leeftijd van de arrestanten zeventien jaar en waren sommigen niet ouder dan twaalf.

Darmanin legde maandag de verantwoordelijkheid bij hun ouders. "Het is niet aan de nationale politie, de gendarmes, de burgemeester of de staat om het probleem op te lossen als een twaalfjarige een school in brand zet", zei hij. "Dat is een kwestie van ouderlijk gezag."

Een van de schokkendste incidenten vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats in L'Haÿ-les-Roses. Relschoppers probeerden de woning van de burgemeester van de Parijse voorstad in brand te steken. Zijn vluchtende echtgenote en twee kinderen werden beschoten met vuurwerk. Zij brak een been en een van de kinderen raakte ook gewond. Het Franse openbaar ministerie (OM) behandelt het incident als poging tot moord.

De nacht van zondag op maandag was een stuk rustiger dan de voorgaande dagen, met minder dan 160 arrestaties. De aanwezigheid van zo'n 45.000 politiemensen op straat lijkt haar vruchten af te werpen. Mogelijk hebben oproepen om de vrede te laten terugkeren, door de familie van Nahel en andere bewoners van de banlieus, ook resultaat.

0:43 Afspelen knop Agent schiet 17-jarige jongen dood in Frankrijk

De rellen begonnen op 27 juni na een verkeersstop met fatale gevolgen in de Parijse voorstad Nanterre. Volgens het Franse OM wilden twee motoragenten de bestuurder van een huurauto staande houden, omdat die met hoge snelheid op een busbaan reed. De bestuurder, tiener Nahel M., zou een stopteken hebben genegeerd, maar even verderop tot stilstand zijn gebracht door verkeersdrukte.

De agenten naderden het voertuig met getrokken vuurwapens en gaven Nahel opdracht de motor uit te zetten. De auto kwam in beweging en een van de agenten schoot. Nahel werd in zijn borst geraakt en overleed minder dan een uur later.

De agenten beweren dat Nahel op hen inreed. Een van zijn passagiers heeft een ander verhaal. Tegen Franse media zei hij dat de agenten vanaf het eerste moment dreigden Nahel dood te schieten. Ze zouden de jongen drie keer hebben geslagen met de kolven van hun pistolen, waarna zijn voet van het rempedaal gleed.

Het Franse OM onderzoekt of de agent die schoot kan worden vervolgd voor doodslag. Hij zit momenteel vast.

President Macron ligt van meerdere kanten onder vuur. Zijn regering zit klem tussen een links en een rechts blok. Op links krijgt hij het verwijt dat er te weinig wordt gedaan aan de armoede en ongelijkheid in de banlieus en de misstanden bij de politie. Rechts vindt juist dat de veiligheidsdiensten veel harder moeten optreden om de orde op straat te herstellen.

Macron kreeg de woede van politiebonden over zich heen, nadat hij de dood van Nahal had omschreven als "niet uit te leggen" en "onvergeeflijk". Sommige mensen die begrip hebben voor de onvrede in de voorsteden, werden op hun beurt boos toen hij zei dat de rellen "niet te rechtvaardigen" zijn.

0:40 Afspelen knop Explosies en branden tijdens vierde nacht rellen in Frankrijk

Zelfs als de rust terugkeert in de Franse voorsteden, zijn de onderliggende problemen niet weg. In de afgelopen jaren heeft de overheid miljarden euro's gestoken in het verbeteren van de leefomstandigheden in de banlieus, maar armoede en ongelijkheid zijn daarmee niet uitgeroeid.

Inwoners van de voorsteden, die vaak een migratieachtergrond hebben, zeggen dat de politie hen lastigvalt en zich structureel schuldig maakt aan racisme. Vooral jongeren met een Noord-Afrikaanse achtergrond zijn daar het slachtoffer van.

In Frankrijk worden geen gegevens bijgehouden over afkomst, wat het moeilijker maakt om dat probleem in kaart te brengen. Er verschijnen wel steeds meer wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat systematische discriminatie door de politie de verhoudingen in de voorsteden op scherp zet.

Los daarvan heeft de Franse politie al een slechte naam als het om geweld gaat. Tijdens de protesten van de 'Gele Hesjes' in 2019 en de recente pensioenprotesten werd regelmatig opvallend hardhandig opgetreden.

De regels rond het gebruik van vuurwapens door de politie werden losser in 2017. Dat lijkt te hebben geleid tot meer dodelijke slachtoffers van politiegeweld, vooral bij verkeerscontroles en -aanhoudingen. Vorig jaar werden dertien mensen doodgeschoten tijdens verkeersstops, een record.