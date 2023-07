Laatste Franse D-day-veteraan Léon Gautier op honderdjarige leeftijd overleden

De laatste nog levende Franse D-day-veteraan Léon Gautier is op honderdjarige leeftijd overleden. Hij maakte deel uit van een Franse elite-eenheid die op 6 juni 1944 de stranden van Normandië bestormde. Deze actie luidde de bevrijding van West-Europa in.

Het overlijden van Gautier werd bekendgemaakt door burgemeester Romain Ball van Ouistreham. Dat is het dorpje waar de geallieerden in 1944 landden en waar Gautier de laatste jaren van zijn leven woonde.

Gautier lag in het ziekenhuis vanwege een longinfectie. Naar verwachting komt er een speciale ceremonie om zijn leven te herdenken.

Gautier woonde afgelopen maand nog de 79e herdenking van D-day bij en ontmoette toen de Franse president Emmanuel Macron. Die noemde de overleden veteraan maandag een "held van de bevrijding".

'We zijn geen helden, we deden onze plicht'

Gautier zelf wilde het woord 'held' overigens niet gebruiken. "We hebben onze plicht gedaan", zei hij altijd over zijn aanwezigheid op het strand van Normandië. Hij en 176 andere leden van het zogenoemde Kieffer Commando behoorden tot de eerste golf van soldaten die op 6 juni 1944 voet aan wal zetten en elke centimeter strand zwaar moesten bevechten.

Het Kieffer Commando vocht na de bestorming van Normandië 78 dagen. Van de 177 soldaten overleefden er slechts twintig de strijd. Gautier raakte wel gewond aan zijn linkerenkel toen hij van een trein sprong. Hierdoor vocht hij in het najaar van 1944 niet mee bij de bevrijding van Nederland. Hij hield zijn hele leven last van deze hardnekkige en pijnlijke enkelblessure.

Het Franse commando was samengesteld uit elitesoldaten om de Amerikanen, de Britten en de Canadezen te helpen. Zij moesten de Franse eer redden, na de capitulatie in juni 1940 en de jaren van bezetting.

Gautier voerde missies op onderzeeërs uit

Gautier meldde zich in februari 1940 op zeventienjarige leeftijd aan voor de marine. Hij voerde tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere missies uit op de Atlantische Oceaan en voer mee op onderzeeërs voor de kust van Afrika en het Midden-Oosten.

In 1943 meldde hij zich als vrijwilliger voor het elitecommando, dat werd getraind in Schotland. Eind mei 1944 hoorden de commando's dat zij deel uit gingen maken van een geheime landing op Normandië. Toen zij landden, droegen zich 30 kilo aan munitie en rantsoen voor vier dagen bij zich.

Hun belangrijkste taak was om een Duitse bunker in te nemen, vanwaaruit doorlopend werd geschoten. Op het strand moesten de commando's door prikkeldraad heen knippen en een spervuur aan kogels proberen te ontwijken.

Veteraan wilde dat zijn verhaal niet werd vergeten

Na de slag om Normandië keerde Gautier terug naar Engeland, waar hij trouwde met een Britse vrouw die hij in 1943 had leren kennen en met hij zich toen al had verloofd. Zij bleven samen tot haar dood in 2016 en kregen twee kinderen. Gautier verliet het leger en vond werd in een autofabriek, als carrosseriebouwer.

Na zijn pensioen deed Gautier tot op hoge leeftijd zijn verhaal, in interviews, op scholen en bij herdenkingen. De veteraan hield er niet van om herinneringen op te halen aan de oorlog en zijn rol daarin. "Naarmate je ouder wordt, realiseer je je dat je vermoedelijk vaders hebt gedood, of vrouwen weduwe hebt gemaakt", vertelde hij in 2019. "Die gedachte is niet eenvoudig om mee te leven."

Maar hij vond het belangrijker dat zijn verhaal niet vergeten werd. "De jonge generatie móét weten wat er is gebeurd", beklemtoonde hij. "Oorlog is smerig. Oorlog is ellende, alleen maar overal ellende."