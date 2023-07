Naast Nederland had ook Verenigd Koninkrijk de warmste juni ooit gemeten

Niet alleen in Nederland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk was afgelopen maand de warmste juni ooit gemeten. Het werd gemiddeld 15,8 graden.

De temperatuur lag vorige maand 0,9 graden hoger dan het vorige record in het VK, meldt het Britse weerinstituut Met Office. Die gemiddelde temperatuur van 14,9 graden werd in 1976 gemeten.

Een groot deel van de maand was het 25 graden en soms zelfs boven de 30 graden. De hoogst gemeten temperatuur was 32,2 graden. Dat is uitzonderlijk voor het VK. Het was er bovendien niet alleen warm, maar ook extreem zonnig.

De Britse weerdienst wijst naar klimaatverandering. De kans dat het eerdere record gebroken zou worden, is sinds 1940 verdubbeld.