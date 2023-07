Zeker vijf doden bij Israëlische aanval op stad in Westelijke Jordaanoever

Israëlische troepen hebben in de nacht van zondag op maandag de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever aangevallen. Ze voerden luchtaanvallen uit en trokken met honderden soldaten de stad in. Bij de actie zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen.

"Er zijn bombardementen vanuit de lucht en er is een invasie vanaf de grond", zei Mahmoud Al Saadi, directeur van de Palestijnse afdeling van hulporganisatie Rode Halve Maan in Jenin, maandag tegen persbureau AFP. "Verschillende huizen en plekken zijn gebombardeerd. Overal komt rook vandaan."

Ook het vluchtelingenkamp in de buurt van Jenin - dat volgens de Israëliërs een terroristisch bolwerk is - was een doelwit.

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er in Jenin zeker vijf mensen zijn omgekomen. Daarnaast raakten 27 mensen gewond, van wie een aantal in kritieke toestand verkeert.

De Jenin Brigades is een eenheid die uit verschillende militante groepen bestaat en het vluchtelingenkamp als standplaats heeft. Volgens de Jenin Brigades hebben zij in de nacht van zondag en maandag met Israëlische strijdkrachten gevochten.

Er bevinden zich honderden gewapende strijders van militante groeperingen in het vluchtelingenkamp, waaronder Hamas, de Islamitische Jihad en Fatah. Het is niet de eerste keer dat het kamp wordt aangevallen door Israëlische troepen.

In en rondom Jenin zijn de laatste tijd regelmatig dodelijke confrontaties. Zo kwamen twee weken geleden drie militante schutters om het leven bij een Israëlische droneaanval. Het was de eerste droneaanval sinds 2006 op de Westelijke Jordaanoever.

Naast de doden in Jenin, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid ook een dode in de Palestijnse stad Ramallah. Daar is een 21-jarige man omgekomen nadat hij bij een controlepost in het hoofd was geschoten.