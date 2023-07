Iets rustigere nacht in Frankrijk, Macron praat met burgemeesters over rellen

In veel Franse steden was het in de nacht van zondag op maandag weer onrustig. Wel waren de rellen minder hevig dan de nachten daarvoor. President Emmanuel Macron heeft aangekondigd met ruim 220 burgemeesters te gaan praten over de situatie.

Macron wil dinsdag om de tafel met burgemeesters van regio's die de afgelopen dagen hard zijn getroffen door rellen. De Franse tv-zender BFMTV meldt dat de president maandag ook met de voorzitters van de Senaat en de Nationale Vergadering (de Franse Tweede Kamer) over de situatie gaat praten.

De rellen begonnen dinsdag, nadat de zeventienjarige Nahel van Algerijnse afkomst was doodgeschoten. Een politieagent schoot de tiener dood toen hij probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. Vooral 's nachts is het onrustig in de Franse steden. De veelal jonge betogers beschuldigen de politie van racisme.

Zondag waren er opnieuw zo'n 45.000 politieagenten en gendarmen op de been om rellen te voorkomen of in de kiem te smoren. Zondag kort voor middernacht maakte de Franse politie bekend 49 mensen te hebben opgepakt. Rond 2.15 uur was het aantal arrestaties opgelopen tot 78, meldt BFMTV. Het was aanzienlijk rustiger dan in de nachten daarvoor.

Oma van Nahel roept op tot kalmte

De oma van Nahel heeft zondagmiddag opgeroepen tot kalmte. "Tegen de relschoppers zeg ik: stop", zei Nahels grootmoeder Nadia zondag tegen BFMTV. "Ze moeten geen ruiten breken of scholen en bussen beschadigen. Want het zijn de moeders die de bus nemen."

Ze heeft begrip voor de woede van de betogers, maar wil graag dat de rellen stoppen. "Nahel is dood. Mijn dochter had maar één kind. Nu heeft ze geen leven meer. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat ik mijn dochter en mijn kleinzoon verloor."