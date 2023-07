Oma van doodgeschoten Franse tiener Nahel wil dat rellen stoppen

De oma van de zeventienjarige Nahel, die dinsdag werd doodgeschoten bij een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre, roept op tot kalmte. Ze wil dat er een einde komt aan de rellen die nu al vijf nachten in meerdere steden in Frankrijk aan de gang zijn.

"Tegen de relschoppers zeg ik: stop", zei grootmoeder Nadia zondag op de Franse tv-zender BFMTV. "Ze moeten geen ruiten breken of scholen en bussen beschadigen. Want het zijn de moeders die de bus nemen."

De tiener van Algerijnse afkomst werd dinsdag neergeschoten door een politieagent toen hij probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. Sinds dinsdag zijn er hevige onlusten in verschillende Franse steden.

De rellen vinden vooral 's nachts door jonge relschoppers plaats. Zij beschuldigen de politie van racisme. Er zijn inmiddels honderden mensen opgepakt. De gemiddelde leeftijd van de arrestanten is 17, zei minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin vrijdag.

'Begrip voor woede, maar rellen moeten stoppen'

Grootmoeder Nadia heeft begrip voor de woede van de betogers, maar wil graag dat de rellen stoppen. "Nahel is dood. Mijn dochter had maar één kind, nu heeft ze geen leven meer. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat ik mijn dochter en mijn kleinzoon verloor."

Er is een geldinzamelingsactie opgezet voor de 38-jarige agent die Nahel doodschoot. Hij wordt vervolgd door justitie. Nadia zei "geschokt" te zijn door de sactie die online is opgezet. Er is tot zondagmiddag al 545.000 euro opgehaald.

De Franse president Emmanuel Macron had dit weekend een staatsbezoek aan Duitsland op zijn agenda staan, maar dat heeft hij vanwege de onrust in zijn land afgezegd.