Rutte naar Servië en Kosovo om oplopende spanningen, wat speelt er?

Premier Mark Rutte brengt maandag een tweedaags bezoek aan Kosovo en Servië. Samen met zijn Luxemburgse ambtgenoot zal hij met de leiders van de twee buurlanden praten over de oplopende spanningen. Wat is er aan de hand?

Eerst even een korte uitleg, want het conflict tussen Kosovo en Servië gaat jaren terug. Kosovo maakte voorheen deel uit van Servië. Na een bloedig conflict werd Kosovo in 2008 onafhankelijk, maar Servië erkent die onafhankelijkheid niet. De Europese Unie en de Verenigde Staten erkennen Kosovo wel als land.

Van de 1,8 miljoen inwoners van Kosovo is 92 procent etnisch Albanees en 6 procent etnisch Servisch. Van die laatste groep wonen de meesten in het noorden van Kosovo. Zij erkennen het Kosovaarse bestuur niet, waardoor ze geregeld botsen met de autoriteiten.

Nooit vrede, maar recent wel meer spanningen

Echte rust is er nooit geweest tussen Servië en Kosovo, maar het afgelopen jaar nam de onrust nog meer toe. Zo was er eind vorig jaar bijvoorbeeld ruzie vanwege kentekenplaten, omdat Kosovo had besloten dat in Servië uitgegeven platen verboden zouden worden.

Ook is het aantal Kosovaarse politieagenten in het noorden van het land verhoogd (wat tot spanningen leidt) en vonden er een aantal aanvallen op Servische Kosovaren plaats. Eind juni dreigde Servië nog met een militaire interventie om de etnische Serviërs in Kosovo te beschermen.

Demonstraties tegen nieuwe burgemeesters

In mei liepen de spanningen hoog op toen in vier gemeenten in het noorden van Kosovo Albanese burgemeesters werden geïnstalleerd. In die gemeenten wonen vooral Servische Kosovaren. Zij hadden de verkiezingen geboycot (de opkomst was minder dan 3,5 procent) waardoor de Albanese kandidaten konden winnen.

Onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten riepen Kosovo op de burgemeesters niet te installeren vanwege de spanningen, maar dat gebeurde toch. Dat leidde tot grote protesten. Servische Kosovaren eisten het vertrek van de burgemeesters, omdat zij vinden dat ze hen niet goed kunnen vertegenwoordigen. Ook eisten ze het vertrek van de Kosovaarse politie uit het noorden van Kosovo.

De burgemeesters moesten door speciale eenheden van de politie naar hun kantoor worden begeleid. Ook werden vredeshandhavers van de NAVO ingezet om de gemeentehuizen te beschermen. Bij confrontaties tussen de politie en Servische Kosovaren raakten zo'n dertig militairen van de NAVO gewond. Zij liepen onder andere botbreuken en brandwonden op. Ook 52 demonstranten raakten gewond. Duitsland en Frankrijk riepen Kosovo op om nieuwe verkiezingen te houden.

Rutte eerst naar Servië, dan Kosovo

Het bezoek van Rutte en zijn Luxemburgse ambtgenoot Xavier Bettel begint op 3 juli in de Servische hoofdstad Belgrado. Daar staan gesprekken op de agenda met president Aleksandar Vučic en premier Ana Brnabic. Ook wordt gepraat met organisaties die zich inzetten voor de persvrijheid en de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap.