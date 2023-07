Filipijnen in de fout: promo voor toerisme bevat beelden van andere landen

De Filipijnen presenteerden deze week vol trots een nieuwe campagne om toeristen te lokken, maar het bijbehorende reclamefilmpje levert vooral kritiek op. Het bedrijf achter de video heeft namelijk beelden van andere landen gebruikt.

Het gaat om de Love the Philippines-campagne die het departement van toerisme deze week aftrapte. In het bijzijn van president Ferdinand Marcos Jr. werd een video getoond met alle highlights van het Zuidoost-Aziatische land.



Maar oplettende kijkers zagen dat er ook beelden uit andere landen in het filmpje zaten, zoals een vliegtuig dat landt in Zwitserland, een visser in Thailand, een rijstterras in Bali en duinen in Dubai. De video is verwijderd van Facebook, maar werd vervolgens door anderen op YouTube geplaatst.