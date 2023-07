Brandstichting bij huis Franse burgemeester, echtgenote raakt gewond

De echtgenote van de burgemeester van de Franse plaats L'Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs, is gewond geraakt toen ze op de vlucht sloeg voor relschoppers. Volgens de krant Le Figaro hadden de betogers even daarvoor een auto door het tuinhek van de familie gereden en in brand gestoken.

In Frankrijk zijn inmiddels vijf nachten op rij rellen sinds dinsdag een zeventienjarige jongen werd doodgeschoten door een politieagent. Hoewel de nacht van zaterdag op zondag rustiger verliep dan de nachten ervoor, werden er toch weer honderden mensen gearresteerd.

Jeanbrun zou op het moment van de aanval op het gemeentehuis zijn geweest. Dat was op dat moment gebarricadeerd. Een groep mensen trok naar zijn woning, die niet werd beveiligd. Toen de echtgenote van de burgemeester met hun twee jonge kinderen vluchtte, zetten de betogers de achtervolging in. De vrouw raakte gewond en is opgenomen in een ziekenhuis.