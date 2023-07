Opnieuw onrustig in Franse steden na begrafenis van doodgeschoten tiener

Het is zaterdag voor de vijfde avond op rij onrustig in Franse steden, nadat de zeventienjarige Nahel uit een voorstad van Parijs dinsdag werd doodgeschoten door de politie. Opnieuw moesten zo'n 45.000 politieagenten worden ingezet vanwege de rellen.

De dood van Nahel, die zaterdag werd begraven leidde tot grote onrust in Frankrijk. Ook zaterdagavond waren er weer demonstraties en rellen in verschillende steden, waaronder Parijs, Nice, Marseille en Montpellier.

Na Nahels dood braken rellen uit in zijn woonplaats Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere Franse steden. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat. Nahel was van Algerijnse afkomst.

Het lijkt erop dat de avond zaterdag iets rustiger verloopt dan de voorgaande nachten. Wel berichten Franse media in bijna alle grote steden over incidenten en confrontaties tussen demonstranten en de politie.

In Marseille, de op een na grootste stad van Frankrijk, zegt de politie dat de "situatie onder controle" is. De stad had zich voorbereid op zware rellen. 38 mensen werden er al gearresteerd en de politie spreekt van "een geagiteerde sfeer". Demonstranten hebben er onder meer vuilnis in brand gestoken.