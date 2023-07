President Macron annuleert staatsbezoek Duitsland om onlusten in Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft het staatsbezoek aan Duitsland afgeblazen. Hij is tot dit besluit gekomen vanwege de grote spanningen in Frankrijk nadat een politieagent een zeventienjarige jongen had doodgeschoten.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier laat weten dat Macron met het verzoek kwam om het bezoek uit te stellen. Wanneer de Franse president dan wel langsgaat bij zijn Duitse collega is nog onbekend.

Macron zou eigenlijk zondag aankomen in Stuttgart om maandag en dinsdag een bezoek te brengen aan Ludwigsburg, Berlijn en Dresden. Eerder moest Macron ook al een bezoek aan de Britse koning Charles uitstellen vanwege massale protesten in zijn land. Destijds ging het om de pensioenhervormingen.

Dinsdag schoot een agent in de Parijse buitenwijk Nanterre de zeventienjarige Nahel dood. De politieman beschoot de Franse tiener van dichtbij, terwijl de jongen achter het stuur van een auto zat. De politie had hem net achtervolgd vanwege verkeersovertredingen.

Media niet welkom op uitvaart

De dood van de tiener leidde tot grote onrust in Frankrijk. Op sociale media werden beelden gedeeld van rellen in onder meer Lyon, Parijs en Toulouse. Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn zeker 1.311 mensen aangehouden. Volgens autoriteiten zijn 79 agenten gewond geraakt bij nachtelijke protesten.

Op de openbare weg waren zeker 2.560 branden. 1.350 voertuigen brandden uit en 234 gebouwen liepen schade op of brandden uit. Veel aanvallen waren gericht op politiebureaus.