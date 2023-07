Ruim 1.300 mensen aangehouden in Frankrijk bij protesten na dood Franse tiener

Delen via E-mail

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn zeker 1.311 mensen aangehouden in Frankrijk. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit gebeurde nadat dinsdag de zeventienjarige Nahel door de politie werd doodgeschoten.

Een agent beschoot de Franse tiener van dichtbij, terwijl hij achter het stuur van een auto zat. De politie had hem net achtervolgd vanwege verkeersovertredingen. De dood van Nahel leidde tot grote onrust in Frankrijk.

Eerder sprak het Franse ministerie nog van een kleine duizend arrestaties naar aanleiding van de protesten die volgden na zijn overlijden. In de hoofdstad Parijs werden 406 mensen aangehouden.

Op sociale media werden beelden gedeeld van onrust in onder meer Lyon, Parijs, Toulouse en Nanterre, waar Nahel omkwam. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten 79 agenten gewond tijdens de nachtelijke protesten.

Op de openbare weg waren zeker 2.560 branden. 1.350 voertuigen brandden uit en 234 gebouwen liepen schade op of brandden af. Veel aanvallen waren gericht op politiebureaus, zegt het ministerie.

De Franse binnenlandminister Gérald Darmanin stelt tegenover de Franse nieuwszender BFMTV dat het geweld wel in intensiteit is afgenomen. Darmanin zette vrijdagavond door het hele land 45.000 politieagenten in.