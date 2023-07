Zeker 471 mensen aangehouden tijdens vierde nacht van protesten in Frankrijk

Zeker 471 mensen zijn vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden tijdens rellen in Frankrijk. Maar het geweld is in intensiteit afgenomen, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin tegenover nieuwszender BFMTV.

De burgemeester van het Zuid-Franse Marseille vroeg Parijs vrijdagavond om versterking toen er onrust ontstond. In de oude haven van de stad vond een explosie plaats. Ook werd in het centrum ingebroken in een wapenwinkel. Volgens de politie werden daarbij een aantal jachtgeweren buitgemaakt, maar geen munitie.

Er werden vrijdagavond 45.000 politieagenten ingezet in Frankrijk. Eerder op de dag werd besloten om vanaf 21.00 uur het openbaar vervoer stil te leggen. Daarnaast werden enkele grote publieke evenementen afgeblazen.