Tiener wiens dood door politiekogel leidde tot rellen in Frankrijk vandaag begraven

In Frankrijk wordt zaterdag de zeventienjarige Nahel begraven. De tiener werd dinsdag doodgeschoten door de politie. Zijn dood leidde tot grote onrust in Frankrijk. Van vrijdag op zaterdag waren er voor de vierde nacht op rij rellen in delen van het land.

De jongen probeerde dinsdag weg te rijden bij de agenten die zijn auto hadden gestopt vanwege verkeersovertredingen. Daarop schoot een van de agenten hem in de borst. Dat werd Nahel fataal.

De familie van de jongen heeft media gevraagd weg te blijven bij de uitvaart. De nabestaanden hopen op "een dag van bezinning".

Na Nahels dood braken rellen uit in zijn woonplaats Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere Franse steden. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat. Nahel was van Algerijnse afkomst.

Betogers schreeuwden leuzen als "iedereen haat de politie" en "gerechtigheid voor Nahel". De agent die Nahel doodschoot, is donderdag aangehouden en wordt vervolgd voor doodslag.

Donderdag werd in Nanterre een protestmars gehouden, die door zijn moeder werd geleid. De mars ging van Nahels huis naar het politiebureau, waar het opnieuw tot botsingen kwam. De menigte gooide met stenen en andere voorwerpen, de politie reageerde met wapenstokken en traangas.

Zeker 471 mensen aangehouden tijdens vierde nacht van protesten

Op veel plekken in Frankrijk zijn de afgelopen dagen auto's en andere objecten in brand gestoken. Zeker 471 mensen werden in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. Maar het geweld is in intensiteit afgenomen, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin.

De burgemeester van het Zuid-Franse Marseille vroeg Parijs vrijdagavond om versterking toen er onrust ontstond. In de oude haven van de stad vond een explosie plaats. Ook werd in het centrum ingebroken in een wapenwinkel. Volgens de politie werden daarbij een aantal jachtgeweren buitgemaakt, maar geen munitie.

Er werden vrijdagavond 45.000 politieagenten ingezet in Frankrijk. Eerder op de dag werd besloten om vanaf 21.00 uur het openbaar vervoer stil te leggen. Daarnaast werden enkele grote publieke evenementen afgeblazen.