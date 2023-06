Zweedse politie zoekt uit of moeder en zoon die van veerboot vielen vermoord zijn

Een 35-jarige Poolse vrouw en haar 7-jarige zoon zijn donderdag om het leven gekomen door een val van een veerboot tussen Zweden en Polen. De Zweedse politie heeft een onderzoek gestart om te kijken of er sprake is van moord.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er is een onderzoek gestart, waarbij het voorval als moordzaak wordt behandeld, maar een verdachte is nog niet aangehouden. "Het onderzoek is bedoeld om te proberen opheldering te krijgen over wat er is gebeurd", zegt officier van justitie Stina Brindmark.