Bolsonaro acht jaar onverkiesbaar na veroordeling voor machtsmisbruik

De Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro mag de komende acht jaar geen publieke functies meer bekleden, en dus ook niet aan verkiezingen meedoen. Dat is het resultaat van een rechtszaak waarin Bolsonaro vrijdag schuldig bevond aan machtsmisbruik.

Het is niet bekend of Bolsonaro opnieuw wil meedoen aan de verkiezingen, maar de rechters blokkeren die plannen nu in ieder geval voor de komende acht jaar. Tenzij in hoger beroep iets anders wordt besloten. Bolsonaro heeft al gezegd dat hij van plan is om naar het Hooggerechtshof te stappen.