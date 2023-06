Amerikaanse Hooggerechtshof blokkeert kwijtschelden miljarden aan studieschuld

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft een plan van president Joe Biden geblokkeerd om 430 miljard dollar (394 miljard euro) aan studieleningen kwijt te schelden. De maatregel was bedoeld om 43 miljoen Amerikanen met studieschulden te ontlasten.

26 miljoen Amerikaanse met een studieschuld hebben een verzoek tot kwijtschelding ingediend sinds Biden het plan in augustus 2022 aankondigde. Alleen Amerikanen met lage tot modale inkomens konden een beroep doen op de regeling. De maximale kwijtschelding bedroeg 20.000 dollar per persoon.

Met zijn plan had Biden een campagnebelofte uit 2020 willen inlossen. De Democraat stelde destijds voor om een deel van de 1,6 biljoen dollar aan uitstaande federale studentenleningen kwijt te schelden.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuws over de Verenigde Staten Blijf met meldingen op de hoogte

Dat was ook een tegenvaller voor Biden, want hij is het daar zeer mee oneens. De president riep universiteiten op hun pogingen om een diverse studentenpopulatie te creëren niet op te geven.