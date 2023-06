VN-vredesmissie in Mali stopt na dringend verzoek van militaire junta

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft gestemd voor het beëindigen van de vredesmissie in Mali. De militaire junta van het West-Afrikaanse land had de raad twee weken geleden dringend verzocht de 13.000 man sterke troepenmacht te laten vertrekken.

De VN-missie in Mali, bekend als Minusma en begonnen in 2013, was bedoeld om te helpen bij het stabiliseren van het enorme land in West-Afrika. Mali, een voormalige Franse kolonie, wordt geplaagd door geweld van jihadisten en andere gewapende groepen.