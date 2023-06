Finse minister treedt al na tien dagen af vanwege 'onsmakelijke nazigrap'

Delen via E-mail

De Finse minister van Economische Zaken Vilhelm Junnila treedt al na tien dagen af. Hij kreeg flinke kritiek vanwege een nazigrap die hij tijdens de verkiezingscampagne had gemaakt. Junnila overleefde donderdag een motie van wantrouwen, maar besloot vrijdag toch op te stappen.

Junnila maakte een grap over het kandidaatnummer van een partijgenoot, die op plek 88 van de lijst stond. Dat getal is populair onder neonazi's, omdat het verwijst naar de achtste letter van het alfabet: de h. Twee achten worden gezien als een afkorting van de nazigroet Heil Hitler.

"Allereerst gefeliciteerd met het uitstekende kandidaatnummer", zei Junnila volgens Finse media. "Ik weet dat het een winnend getal is. Uiteraard verwijst deze 88 naar twee letters h, waarover we niet meer zullen zeggen."

De politicus spreekt nu van een "onsmakelijke grap". Voor de stabiliteit van de Finse regering denkt hij dat het onmogelijk is om aan te blijven.

Junnila is lid van de eurosceptische Finnenpartij. Die partij heette eerder Ware Finnen en is fel tegen immigratie. De radicaal-rechtse partij maakt deel uit van de Finse coalitie, maar niet alle Finnen zijn daar blij mee. Donderdag demonstreerden nog honderden mensen tegen de regeringsdeelname.

Het is niet de eerste keer dat Junnila in verband wordt gebracht met extreemrechts. Zo sprak hij in 2019 op een bijeenkomst met neonazi's.