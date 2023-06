Dagenlange onrust in Frankrijk nadat agent tiener doodschiet: dit speelt er

Het is al drie nachten op rij onrustig in meerdere Franse steden, nadat een agent een zeventienjarige jongen doodschoot. Tienduizenden agenten zijn ingezet bij het indammen van de rellen. Dit is wat we nu weten.

De onlusten braken uit nadat een agent dinsdag de zeventienjarige Nahel doodschoot. Dat gebeurde van dichtbij, terwijl de tiener achter het stuur van een auto zat. De politie had hem net achtervolgd vanwege verkeersovertredingen.

De zaak heeft tot veel onrust geleid. Franse aanklagers doen onderzoek naar de agent die heeft geschoten. Ze zeggen dat het gebruik van een vuurwapen in deze zaak niet gerechtvaardigd is. De agent zit vast en wordt vervolgd wegens doodslag.

De onlusten begonnen in Nanterre, waar de jongen werd doodgeschoten. Maar al snel sloeg de woede over naar andere steden. Door het hele land werden onder meer auto's, politiebureaus en gemeentehuizen in brand gestoken. Ook werden er winkels geplunderd.

In het oude centrum van Marseille bekogelden rellende jongeren de politie met vuurwerk. Ook in onder meer Lyon, Lille, Sevran, Reims, Roubaix, Nantes, Orléans en de Parijse voorstad Clichy-sous-Bois zochten demonstranten de confrontatie met agenten en werd er brand gesticht.

0:43 Afspelen knop Agent schiet 17-jarige jongen dood in Frankrijk

President Emmanuel Macron zette donderdagavond 40.000 agenten in. Een kwart van hen werd ingezet in Parijs. In het centrum van Franse hoofdstad werd het bekende winkelcentrum Forum des Halles geplunderd. Ook hadden relschoppers het gemunt op verschillende winkels aan de bekende Rue de Rivoli.

In verschillende steden gold uit angst voor massale protesten een samenscholingsverbod. Ook in Nanterre was de situatie donderdagavond gespannen na een protestmars eerder op de dag.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat door heel het land 667 mensen zijn opgepakt, van wie een groot deel in Parijs en omgeving. De meeste arrestanten zouden tussen de veertien en achttien jaar oud zijn.

Macron besloot vrijdagmiddag na een crisisberaad weer extra agenten in te zetten. De rechtse oppositie eiste dat hij de noodtoestand zou uitroepen, maar dat deed hij niet. De regering heeft de lokale bestuurders in Frankrijk wel verzocht om vanaf 21.00 uur bussen en trams in heel Frankrijk stil te leggen. Ook is een "systematisch verbod" uitgevaardigd op de verkoop en het vervoer van vuurwerkmortieren, benzineblikken, zuren en brandbare en chemische producten.

0:52 Afspelen knop Jongeren gooien vuurwerk naar politie in voorstad van Parijs

De situatie doet denken aan de chaos in 2005. Toen braken in de buitenwijken van Parijs ook rellen uit nadat twee jongeren werden geëlektrocuteerd, toen zij zich in een stroomverdeelstation verstopten voor de politie.

De rellen hielden, ondanks hard ingrijpen door de toenmalige president Chirac, drie weken aan. Hij moest toen zelfs de noodtoestand afkondigen. Zo'n tienduizend auto's gingen in vlammen op, duizenden relschoppers werden gearresteerd.

De uitzichtloze situatie van veel jongeren is sindsdien niet veranderd. Sinds 2005 heeft de Franse overheid er weinig aan gedaan om de voedingsbodem voor de rellen, de totale uitzichtloosheid van veel jongeren in de banlieus, weg te nemen. In deze arme wijken is de werkloosheid veel hoger dan in de rest van het land. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.

De Franse president riep ouders van betrokken jongeren vrijdag op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het is alleen de vraag hoeveel zij kunnen doen, omdat veel jongeren in achterstandswijken zich al langere tijd aan het ouderlijk gezag ontrekken. Sommigen leven in een subcultuur waar drugscriminaliteit een belangrijke rol speelt. Vaak durft de politie niet meer in de betreffende woonwijken te komen.

Macron lanceerde in 2018 een groot plan om de problemen in de voorsteden aan te pakken. Maar tot concrete actie is het tot nu toe niet gekomen. De afgelopen twee jaar zijn de problemen alleen maar toegenomen, door de energiecrisis en de inflatie. Door de Black Lives Matter-beweging is de behoefte om voor zichzelf op te komen bij veel niet-witte Franse jongeren ook gegroeid.

Franse burgemeesters trokken recent aan de bel bij de overheid omdat ze bang waren dat de situatie snel zou gaan escaleren. Maar hier is weinig antwoord op gekomen vanuit de regering.

0:46 Afspelen knop Franse politie drijft relschoppers uiteen met traangas

De regels voor wapengebruik agenten is in 2017 gewijzigd. Na rellen in 2016 zijn het jaar daarna de regels voor wapengebruik voor agenten aangepast. Agenten mogen in sommige gevallen ook schieten als er geen sprake is van gevaar voor henzelf na het geven van een stopteken. Bijvoorbeeld als een automobilist een stopteken negeert en vervolgens een gevaar voor anderen vormt.

Volgens critici zijn de regels door deze wijziging veel te onduidelijk geworden. In dit geval schoot de agent toen de jongen wilde optrekken, nadat hij instructies van agenten had genegeerd.

Dit soort incidenten treft vaak niet-witte Franse jongeren. Het aantal aanhoudingen waarbij de Franse politie het wapen trekt, is de afgelopen jaren toegenomen. In 2021 en 2020 ging het om drie incidenten, in 2022 waren er dertien doden nadat agenten bij een verkeerscontrole hun wapen trokken. Het merendeel van de slachtoffers had een donkere huidskleur of was van Arabische afkomst.