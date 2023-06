Opnieuw honderden aanhoudingen bij derde onrustige nacht in Frankrijk op rij

In verschillende Franse steden was het in de nacht van donderdag op vrijdag onrustig. Mensen gingen voor de derde nacht op rij massaal de straat op om te protesteren tegen de politie, die dinsdag de zeventienjarige Nahel doodschoot.

Door het hele land werden op nieuw onder meer auto's, politiebureau's en gemeentehuizen in de brand gestoken. Ook werden er winkels geplunderd.

In het oude centrum van Marseille is de politie met vuurwerk bekogeld door rellende jongeren. Ook in onder meer Lyon, Lille, Sevran, Reims, Roubaix, Nantex, Orléans en de Parijse voorstad Clichy-sous-Bois hebben demonstranten zochten demonstranten de confrontatie met agenten en werd er brand gesticht.

In verschillende steden gold uit angst voor massale protesten een samenscholingsverbond. Ook in Nanterre, de Parijse voorstad waar Nahel dinsdagochtend werd doodgeschoten, was de situatie 's avonds gespannen na een protestmars eerder op de dag.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat door heel het land 421 mensen zijn opgepakt, van wie 242 in Parijs en omgeving. De meeste arrestanten zouden tussen de veertien en achttien jaar oud zijn.

De politie zette door heel Frankrijk 40.000 mensen in, waarvan een kwart in de hoofdstad. In het centrum van Parijs werd het bekende winkelcentrum Forum Les Halles geplunderd. Ook hadden relschoppers het gemunt op verschillende winkels in de bekende Rue Rivoli.

Angst voor wekenlange protesten

Afgelopen nacht was de derde nacht op rij dat Fransen massaal de straat opgingen om te protesteren tegen de dood van Nahel. De vraag is nu hoe lang de protesten zullen aanhouden. In de afgelopen decennia had Frankrijk vaker te maken met soortgelijke incidenten. In 2005 bijvoorbeeld, toen er drie weken lang onlusten waren naar aanleiding van de dood van twee tieners in een Parijse voorstad.

De Franse president Emmanuel Macron hield donderdag een crisisberaad over de rellen. De regering wil voorkomen dat de rellen verder uit de hand lopen, zoals in oktober en november 2005.