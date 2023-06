Avondklok in Franse stad omdat rellen wegens dood Nahel (17) aanhouden

In de Parijse voorstad Nanterre zijn donderdag opnieuw rellen uitgebroken. Dat gebeurde dit keer na een protestmars voor de zeventienjarige Nahel, die dinsdag door een agent is doodgeschoten. In Clamart, ook dicht bij Parijs, is vanwege de onrust een avondklok ingevoerd.

Zo'n 6.200 mensen kwamen volgens een politiebron opdagen voor de mars in Nanterre. De optocht werd geleid door Nahels moeder. Zij droeg een wit T-shirt met de tekst "Gerechtigheid voor Nahel 27/06/2023".

Sommige deelnemers aan de mars hadden ook zo'n kledingstuk aan en droegen protestborden met het opschrift "de politie doodt". Ook scandeerden ze de leuzen "geen gerechtigheid, geen vrede" en "iedereen haat de politie".

Sinds de dood van Nahel is het erg onrustig in het land en vinden vooral 's nachts rellen plaats. De politie zet donderdagavond en -nacht 40.000 agenten in. Een kwart van hen is gestationeerd in Parijs en omgeving.

Het bus- en tramverkeer in de regio van Parijs ligt vanaf 21.00 uur stil, want een dag eerder zijn bussen en trams aangevallen. In Clamart, een plaats net onder Parijs, geldt van donderdag 21.00 uur tot vrijdag 6.00 uur een avondklok. In ieder geval vrijdag, zaterdag en zondag zal weer een avondklok ingaan.

Agent zit vast en wordt vervolgd

Een agent schoot Nahel dinsdag van dichtbij neer, terwijl de tiener achter het stuur van een auto zat. De politie had hem net achtervolgd vanwege verkeersovertredingen. De zaak heeft tot veel onrust geleid. Franse aanklagers doen onderzoek naar de agent die heeft geschoten. Ze zeggen dat het gebruik van een vuurwapen in deze zaak niet gerechtvaardigd is. De agent zit vast en wordt vervolgd wegens doodslag.

Volgens de aanklagers reed de jongen met hoge snelheid door Nanterre, onder meer over een busbaan. Een eerste poging van twee motoragenten om Nahel te stoppen mislukte. De tiener zou daarna door rood en over een stoep zijn gereden. Toen de agenten de auto even later stopten, richtten ze volgens de aanklagers hun vuurwapens op Nahel. Ze eisten dat hij de motor zou uitzetten. Een van de agenten schoot op de jongen toen hij probeerde weg te rijden.

Bekende Fransen hebben kritiek geuit op het lossen van het schot. Ook president Emmanuel Macron heeft zijn ongenoegen laten blijken.