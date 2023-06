Erdogan woedend over koranverbranding in Zweden, protest bij ambassade Bagdad

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is boos over een koranverbranding in Zweden. Arrogante westerlingen zullen nog wel leren dat moslims beledigen niets met vrijheid van meningsuiting te maken heeft, zei hij op de Turkse televisie. Boze demonstranten hebben de Zweedse ambassade in Irak bestormd.

In Stockholm stak een activist woensdag pagina's van een koran in brand. Ook veegde hij er zijn voeten aan af en stopte hij er spek in. Dat laatste ligt gevoelig, want moslims eten vanwege hun geloof geen varkensvlees. Erdogan vindt het onacceptabel dat de Zweedse autoriteiten dergelijke protestacties toestaan.

De Zweedse politie stond de demonstratie toe, omdat de rechter eerder dit jaar had geoordeeld dat koranprotesten vanwege de Zweedse grondwet niet verboden mogen worden. Dat oordeel volgde op koranverbrandingen die de Zweedse overheid eerder dit jaar wel had verboden.

Na het protest van woensdag maakte de Zweedse politie bekend toch een onderzoek naar organisator Salwan Momika te openen. Naast Turkije hebben ook andere islamitische landen boos gereageerd. Zo hebben de Verenigde Arabische Emiraten de Zweedse ambassadeur op het matje geroepen.

Demonstranten zouden Zweedse ambassade in Irak bestormen

Bij de Zweedse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad is het donderdag onrustig. Volgens Expressen is het gebouw van de ambassade bestormd. Volgens de krant is dat gebeurd na een oproep van de sjiitische leider Muqtada Al Sadr om Zweden te boycotten en de Zweedse ambassadeur het land uit te zetten.

Aftonbladet meldt dat een Zweedse vlag in brand is gestoken. In een brief aan de krant laat het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken weten constant met de ambassade in contact te staan. Het ambassadepersoneel is volgens het ministerie veilig. Na de komst van Iraakse veiligheidstroepen zouden de demonstranten de omgeving om het gebouw hebben verlaten. Het is niet duidelijk of ze ook binnen zijn geweest.

Spanningen komen Zweden niet goed uit

Zweden kan een nieuwe diplomatieke ruzie met Turkije niet bepaald gebruiken. Het land moet namelijk nog instemmen met de Zweedse toetreding tot de NAVO. Het militaire bondgenootschap houdt komende maand een top in Vilnius en Zweden hoopt dan lid te worden. Daar moeten alle NAVO-lidstaten groen licht voor geven.

Maar Hongarije ligt ook enigszins dwars, bleek woensdag al. De oppositie in het Hongaarse parlement zei dat een voorstel om over het NAVO-lidmaatschap van Zweden te stemmen is verworpen.

Ágnes Vadai van oppositiepartij DK zei na een gesloten commissiebijeenkomst dat een voorstel voor een stemming in de komende week is afgewezen. De regeringspartijen lagen dwars, vertelde ze. Op de donderdag gepubliceerde parlementaire agenda staat voor komende week inderdaad geen stemming over Zweden gepland.

Zweedse premier reageert bezorgd

De Zweedse premier Ulf Kristersson is bezorgd. Hij zei donderdag de kwestie te zullen bespreken met zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán. "Mij is eerder verteld dat Hongarije geen plannen heeft om zaken rond het Zweedse NAVO-lidmaatschap uit te stellen", zei de premier, die wil weten of het land daarop is teruggekomen.

Oppositielid Vadai benadrukte eerder tegenover persbureau Reuters dat haar partij komende maandag zal proberen alsnog een stemming af te dwingen. Ze verwijt de regering-Orbán samen met Turkije de "eenheid van de NAVO" te schaden. "Het lijkt er momenteel niet op dat we gaan ratificeren voor de NAVO-top."