Frankrijk zet 40.000 agenten in tegen rellen na doodschieten tiener

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zet donderdagavond en -nacht 40.000 politiemensen in om rellen tegen te gaan. Het is al twee nachten erg onrustig, vooral rond Parijs, nadat een agent een zeventienjarige automobilist had doodgeschoten.

De Franse president Emmanuel Macron benadert de onlusten als een nationale crisis die zonder ingrijpen weken kan duren, zoals bij de onlusten in 2005. Toen was het wekenlang onrustig in Frankrijk na de dood van twee tieners in een voorstad van Parijs. De twee hadden zich voor politieagenten verstopt in een elektriciteitshuisje.

De zeventienjarige Nahel werd dinsdag door een agent doodgeschoten toen de jongen bij een verkeerscontrole in de stad Nanterre wegreed. De minimumleeftijd in Frankrijk om auto te rijden is achttien jaar.

Nahel had meerdere problemen met justitie, meldt de Franse nieuwzender Europe 1. Hij zou in september weer moeten voorkomen.

OM verdenkt agent van doodslag: niet volgens regels

Volgens de Franse justitie in Nanterre heeft de agent niet volgens de richtlijnen geschoten. Hij wordt verdacht van doodslag. De agent is aangehouden en moet in voorlopige hechtenis.

De agent werkt al tien jaar voor de Franse politie. De man is volgens politiebronnen ervaren met een goede staat van dienst.

Over de vraag wanneer een politieagent het vuur mag openen, zijn al geruime tijd politieke en juridische twisten. Volgens critici beschieten Franse agenten steeds vaker mensen die stoptekens negeren. Vorig jaar zou dit tot dertien doden hebben geleid.