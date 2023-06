Oekraïner opgepakt vanwege verraad rond dodelijke raketaanval op Kramatorsk

Delen via E-mail

Oekraïne heeft een man opgepakt op verdenking van verraad rond de dodelijke raketaanval op een drukbezochte pizzeria in Kramatorsk. De man zou auto's met militaire kentekenplaten op de parkeerplaats hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld met de Russen.

Volgens de Oekraïense autoriteiten werkt de man bij een plaatselijk gastransportbedrijf. Als hij wordt veroordeeld, moet hij mogelijk levenslang de gevangenis in.

"Iedereen die de Russische terroristen helpt bij het verwoesten van levens, verdient de hoogst mogelijke straf", zei president Volodymyr Zelensky in de nacht van woensdag op donderdag in een videoboodschap.

Op het moment van de beschieting waren ook de Nederlanders Franky van Hintum en Coen van Oosten in het restaurant. Zij liepen naar eigen zeggen "een paar sneetjes" op. In het restaurant zaten onder anderen jongeren, journalisten en hulpverleners. "Het was gewoon een burgerdoelwit", zei een van de Nederlanders.