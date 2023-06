Brits hof verbiedt omstreden plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen

Delen via E-mail

Het Britse gerechtshof heeft het plan van de Britse regering om asielzoekers naar Rwanda te sturen verboden. De rechters vinden het Afrikaanse land geen veilige bestemming voor asielzoekers. Volgens het hof is er sprake van "tekortkomingen" in het Rwandese asielstelsel.

De uitspraak is een tegenvaller voor de regering van premier Rishi Sunak. Die wil migranten ontmoedigen die overwegend in bootjes Het Kanaal oversteken.

In het Verenigd Koninkrijk arriveerde vorig jaar een recordaantal van ruim 45.000 migranten via die route. Dit jaar zouden al zo'n 11.000 mensen in bootjes zijn overgestoken.