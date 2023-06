Franse president Macron houdt crisisberaad over rellen na dood van tiener

De Franse president Emmanuel Macron houdt donderdagochtend crisisberaad met verschillende ministers over de hevige onlusten in de nacht van woensdag op donderdag.

De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin sprak van "een nacht vol onverdraaglijk geweld". Bij de rellen in verschillende steden werden in totaal 150 mensen gearresteerd.

Darmanin volgde de rellen zelf vanuit zijn ministerie in Parijs, schrijven Franse media.

Macron had het over "niet te rechtvaardigen geweld tegen instituten van de republiek". Premier Elisabeth Borne heeft een bezoek aan het westen van het land afgezegd.

0:52 Afspelen knop Jongeren gooien vuurwerk naar politie in voorstad van Parijs

Macron is bang voor wekenlange rellen, zoals in 2005

De regering wil voorkomen dat de rellen verder uit de hand lopen, zoals in oktober en november 2005. Toen waren er drie weken lang onlusten naar aanleiding van de dood van twee tieners in een Parijse voorstad. Ze hadden zich voor de politie verstopt in een elektriciteitshuisje, wat ze fataal werd.

De aanleiding tot de huidige rellen is de dood van de zeventienjarige Nahel in de Parijse voorstad Nanterre. De jongen zat dinsdagochtend achter het stuur van een auto die door twee motoragenten tot stoppen werd gemaand voor een verkeerscontrole.

Hij gaf gas en reed weg. Daarop vuurde een van de twee agenten op de auto en werd de jonge bestuurder dodelijk getroffen. De agent wordt verdacht van doodslag en zit nog steeds vast.

De moeder van Nahel heeft opgeroepen tot een stille tocht ter nagedachtenis aan haar zoon. Die moet om 14.00 uur plaatsvinden voor het bestuurskantoor van het departement Hauts-de-Seine, waar Nanterre de hoofdstad van is.

0:43 Afspelen knop Agent schiet 17-jarige jongen dood in Frankrijk

In veel voorsteden werden vernielingen aangericht

Het was de tweede opeenvolgende nacht vol rellen. In de nacht van dinsdag op woensdag waren er al onlusten in Nanterre en andere Parijse voorsteden en die hebben zich nu uitgebreid naar andere steden in het land. Veel rellen gaan gepaard met brandstichtingen en aanvallen op overheidsgebouwen of -eigendommen, zoals politiebureaus, scholen en gemeentehuizen.