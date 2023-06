Voor het eerst meer dan 100.000 daklozen in opvangcentra in New York

New York huisvest sinds deze week voor het eerst meer dan 100.000 mensen in daklozenopvangcentra. Meer dan de helft van hen is onderdeel van een migrantenfamilie met kinderen.

De migranten worden op meer dan 150 locaties opgevangen, zei locoburgemeester Anne Williams-Isom tegen The New York Times. Naast reguliere opvangcentra worden daarvoor ook zogenoemde 'respijtcentra' zonder douches gebruikt. Er wordt ook gebruikgemaakt van hotels.

New York heeft omgerekend al ruim 900 miljoen euro uitgegeven aan de huisvesting van migranten, die sinds het voorjaar van 2022 in grote aantallen arriveren. Afgelopen week kwamen er 2.500 asielzoekers binnen. De stad verwacht dat ze in 2024 omgerekend ruim 3,5 miljard euro aan huisvesting van dakloze migranten moet uitgeven.