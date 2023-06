Opnieuw rellen in Frankrijk nadat politie zeventienjarige jongen doodschoot

In de Parijse voorstad Nanterre zijn in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw rellen uitgebroken na de dood van de zeventienjarige Nahel. De jongen werd dinsdagochtend doodgeschoten door een agent. Ook in andere (voor)steden was het onrustig.

Net als de nacht van dinsdag op woensdag werden auto's, vrachtwagens en vuilnisbakken in brand gestoken. Ook braken mensen straten open en richtten barricades op.

De politie schoot met rubberen kogels. Een betoger in Nanterre zou voor medische behandeling naar het ziekenhuis zijn afgevoerd na door een agent te zijn neergeschoten.

Agenten werden met onder meer Molotovcocktails, stenen en vuurwerk bestookt. Politieauto's en -bureaus werden in brand gestoken en hier en daar sneuvelde een ruit. De politie is met 2.000 agenten ter been in de Parijse voorsteden, 800 meer dan een nacht eerder.

Het was niet alleen onrustig in Nanterre. Ook in andere Franse (voor)steden moest de politie optreden, zoals in Lille, Roubaix, Nice en Toulouse.

In Fresnes, een Parijse voorstad in de buurt van luchthaven Orly, hadden relschoppers het gemunt op de lokale gevangenis. De politie wist te voorkomen dat zij de gevangenis betraden. Rond 2.00 uur in de ochtend had de politie 77 arrestaties verricht in de regio.

Nahel zou dinsdag instructies van agenten hebben genegeerd toen zijn auto werd tegengehouden. In een video is te zien dat de agenten naast het voertuig staan. Op het moment dat de jongen wilde optrekken, schoot een agent op de auto. Daarbij werd de jongen dodelijk geraakt.

De politie beweerde in eerste instantie dat een agent had geschoten toen een voertuig inreed op twee motorrijders van de politie.

Macron: 'geen excuus' voor de dood van de tiener

"Niets rechtvaardigt de dood van een jong iemand", zei de Franse president Emmanuel Macron woensdag in Marseille tegen journalisten.