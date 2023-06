Lichaam vermiste Zwitser dankzij droogte na bijna twintig jaar gevonden in meer

Delen via E-mail

Stoffelijke resten die in april werden gevonden in Zwitserland zijn van een Zwitser die bijna twintig jaar werd vermist. Zijn lichaam werd zichtbaar doordat het water van het Lago Maggiore lager stond door droogte.

De man verdween in 2004 in het natuurreservaat Bolle di Magadino, in het Italiaanstalige deel van Zwitserland.