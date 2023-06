Macron reageert op dood tiener door politiekogels: 'Geen excuus voor'

Delen via E-mail

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag gezegd dat er "geen excuus" is voor de dood van de zeventienjarige Nahel. De jongen werd dinsdag doodgeschoten door een agent in de Parijse voorstad Nanterre.

"Niets rechtvaardigt de dood van een jong iemand", zei Macron in Marseille tegen journalisten. Daarom roept de Franse president de rechterlijke macht op haar werk te doen.

Het Franse Lagerhuis hield een minuut stilte ter nagedachtenis aan Nahel, meldt Le Monde . "De dood van de jonge Nahel, zeventien jaar oud, die gisteren plaatsvond in Nanterre, wekt sterke emoties op in het land", zei voorzitter Yaël Braun-Pivet.

Premier Élisabeth Borne benadrukte na een gesprek met de burgemeester van Nanterre dat er alles aan wordt gedaan om te weten te komen wat er precies is gebeurd. "Ik hoop dat ons verlangen de waarheid te kennen onze woede bedwingt."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken riep op tot kalmte na rellen die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvonden.

De onrust begon met een demonstratie voor het politiebureau van Nanterre en breidde zich uit naar andere plekken. In de stad Mantes-la-Jolie werd een gemeentehuis in brand gestoken. Ook staken jongeren auto's in brand en richtten vuurwerk op de politie.