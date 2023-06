Weer koranverbranding in Zweden nu overheid die niet meer mag verbieden

In Stockholm heeft woensdag een koranverbranding plaatsgevonden. De Zweedse rechter oordeelde eerder dit jaar dat de overheid koranverbrandingen niet mag verbieden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat mensen die de actie goedkeuren medeplichtig zijn.

De betoging vond plaats bij een moskee midden in de Zweedse hoofdstad. De leider van het protest, Salwan Momika, stak daarbij enkele pagina's van een koran in brand.

Ook veegde hij zijn voeten af met pagina's van het boek en stopte hij er spek in, schrijft SVT Nyheter. Dat laatste ligt gevoelig omdat moslims vanwege hun geloof geen varkensvlees mogen eten.

Eén persoon is aangehouden. Het gaat om een man die stenen wilde gooien naar Momika, meldt Aftonbladet. Volgens de krant komt Momika uit Irak en wilde hij met zijn betoog de koran bekritiseren.

Turkse buitenlandminister reageert woedend

Betogingen tegen de koran liggen in en buiten Zweden erg gevoelig. Ze kunnen het verzoek van Zweden om lid te worden van de NAVO bemoeilijken, want bij eerdere koranverbrandingen reageerde Turkije er woedend op. Dat land ligt tot nu toe dwars bij de toetreding van Zweden tot het militaire bondgenootschap.

Dat komt onder meer doordat Zweden volgens Turkije niet hard genoeg optreedt tegen leden van de PKK. Dat is een partij die in Turkije zegt te strijden voor de rechten van Koerden.

De Turkse buitenlandminister Fidan reageert woensdagmiddag op Twitter dat "het onaanvaardbaar is om deze acties toe te staan onder het voorwendsel van vrijheid van meningsuiting".

Hij noemt de verbranding in Stockholm, die plaatsvond op de tweede dag van het islamitische offerfeest, een verachtelijke daad. "Zulke gruwelijke daden goedkeuren is medeplichtig zijn", schrijft hij.

Eerste betoging sinds rechter oordeelde dat protest niet verboden mag worden

In januari stak een rechtse activist al een koran in brand in Stockholm. Na de woedende reactie van Turkije verboden de Zweedse autoriteiten daarna meerdere koranverbrandingen.

Maar de rechter oordeelde later dat dat niet toegestaan was, omdat zulke protestacties volgens de Zweedse grondwet toegestaan zijn. De actie van woensdag was volgens Aftonbladet de eerste sinds die uitspraak.

De Zweedse premier Ulf Kristersson erkende woensdag dat onduidelijk is op welke termijn zijn land kan toetreden tot de NAVO. Het bondgenootschap houdt komende maand een top in Litouwen. "Niemand kan beloven dat het in Vilnius gaat gebeuren of vlak voor Vilnius", zei Kristersson. "Hoewel dat altijd onze ambitie is geweest."