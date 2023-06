In Zuid-Korea is iedereen vanaf vandaag ineens één of twee jaar jonger

Zuid-Korea heeft sinds woensdag een nieuwe manier om de leeftijd van inwoners te berekenen. Daardoor is iedere Zuid-Koreaan ineens één of twee jaar jonger.

Zuid-Korea gebruikte voorheen meerdere methoden om de leeftijd van inwoners te berekenen. Een daarvan was de methode die internationaal gangbaar is, maar bij de andere waren kinderen bij hun geboorte al één jaar oud. Die leeftijd ging vervolgens niet omhoog op hun eerste geboortedag, maar op de eerste dag van het nieuwe jaar.

Yoon vond het leeftijdssysteem onnodig duur en onoverzichtelijk. In december werd al aangekondigd dat het leeftijdssysteem op de schop zou gaan en dat is sinds woensdag een feit. Tot grote chaos binnen de overheid leidde het niet, maar even wennen was het wel, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.